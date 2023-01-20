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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finale yüksele takımlar belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu bugün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi.

Günün ilk maçında normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 sona eren mücadelede Gaziantep FK, Konyaspor'u penaltılarda 7-6 mağlup etti. 

Günün diğer karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. 

Son 16 turu mücadelelerinin sona ermesiyle çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde:

Seri başı olanlar:

Trabzonspor
Fenerbahçe
Başakşehir
Sivasspor

Seri Başı olmayanlar:

Galatasaray
Kayserispor
Gaziantep FK
Ankaragücü

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