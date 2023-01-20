Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finale yüksele takımlar belli oldu.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu bugün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi.
Günün ilk maçında normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 sona eren mücadelede Gaziantep FK, Konyaspor'u penaltılarda 7-6 mağlup etti.
Günün diğer karşılaşmasında ise Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Son 16 turu mücadelelerinin sona ermesiyle çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde:
Seri başı olanlar:
Trabzonspor
Fenerbahçe
Başakşehir
Sivasspor
Seri Başı olmayanlar:
Galatasaray
Kayserispor
Gaziantep FK
Ankaragücü