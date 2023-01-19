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HABER /  POLİTİKA

6'lı masa dışından Kılıçdaroğlu'na sürpriz destek!

6'lı masa dışından Kılıçdaroğlu'na sürpriz destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasın ardından siyaset gündemi hareketlendi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, aday olması durumunda Kılıçdaroğlu'na 'şartlı' destek vereceklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs tarihini işaret etti. Seçimin bu tarihte olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Gözler şimdi 6'lı masanın aday göstereceği isme çevrildi. CHP kaynakları, şubat ortasına kadar adayın açıklanacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na masa dışından beklenmedik destek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, aday olması durumunda, şartlı destek vereceklerini söyledi.

Atatürk ilkeleri vurgusu

Özdağ, "Atatürk’ün kuruluş ilkelerine sahip çıkarsanız Zafer Partisi olarak sizi destekleriz." dedi.

Bu durumda hiçbir şey talep etmeyeceklerini belirten Özdağ, "Eğer siyaseti makam mevki ihale kavgası yapanlarla sürdürmem diyorsanız, bu tercihtir. Ama Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyeti savunan parti desteğini isterseniz sizden ne ittifak he milletvekilliği ne listeden bir şey isteriz." diye konuştu.

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