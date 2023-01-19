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İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, gelecek hafta sonu Türkiye'ye gelmek için sabırsızlandığını belirtti.

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Terör örgütü PKK'nın yuvası haline gelen İsveç'in Savunma Bakanı, Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Pal Jonson, toplantıda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ankara'ya gitme daveti aldım ve bu geziyi gelecek hafta sonunda yapmayı umut ediyor ve sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Mesafe kaydedildi"

Türkiye ile NATO'ya üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan anlaşmaya da değinen Jonson, "Türkiye ile Üçlü Muhtıra imzalandı, bunun uygulamasında mesafe kaydedildi." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te dün gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Akar, Pal Jonson'un olası ziyaretine ilişkin, "Planlama var, süreci takip ediyoruz, gelişmelere göre belirlenecek." açıklamasını yapmıştı.

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