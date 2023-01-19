Volkan Demirel talip oldu! Ali Koç'tan yanıt: İkna edersen al götür

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmek istediği iddia edildi. Volkan Demirel, Mert Hakan'ın transferi için Başkan Ali Koç'u yokladı. Ali Koç'un 'ikna edersen al götür Volkan' dediği öne sürüldü.

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Hatay yerel basınında yer alan habere göre; Transfer döneminde çalışmalara başlayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Mert Hakan Yandaş transferi için bir görüşme yaptı.

Volkan Demirel, deneyimli oyuncuyu Hatay'a getirmek istediğini Ali Koç ile paylaştı. Ali Koç ise, "Eğer ikna edersen al götür Volkan" dedi. Bu cevabın üzerine Volkan Demirel, Mert Hakan Yandaş ile görüşmelere başladı.

Kenarda 3 kez kart gördü

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ilginç kart istatistiği ile dikkat çekiyor. Trabzonspor maçının 62. dakikasında ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev grup müsabakasının 73. dakikasında sarı kartla cezalandırılan Mert Hakan, Galatasaray derbisi de hesaba katılınca bu sezon yedek kulübesinde 3 kez sarı kart gördü.