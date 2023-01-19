BIST 5.401
DOLAR 18,80
EURO 20,33
ALTIN 1.158,90
HABER /  SPOR

Volkan Demirel talip oldu! Ali Koç'tan yanıt: İkna edersen al götür

Volkan Demirel talip oldu! Ali Koç'tan yanıt: İkna edersen al götür

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmek istediği iddia edildi. Volkan Demirel, Mert Hakan'ın transferi için Başkan Ali Koç'u yokladı. Ali Koç'un 'ikna edersen al götür Volkan' dediği öne sürüldü.

Abone ol

Hatay yerel basınında yer alan habere göre; Transfer döneminde çalışmalara başlayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Mert Hakan Yandaş transferi için bir görüşme yaptı.

Volkan Demirel, deneyimli oyuncuyu Hatay'a getirmek istediğini Ali Koç ile paylaştı. Ali Koç ise, "Eğer ikna edersen al götür Volkan" dedi. Bu cevabın üzerine Volkan Demirel, Mert Hakan Yandaş ile görüşmelere başladı.

Kenarda 3 kez kart gördü

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ilginç kart istatistiği ile dikkat çekiyor. Trabzonspor maçının 62. dakikasında ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev grup müsabakasının 73. dakikasında sarı kartla cezalandırılan Mert Hakan, Galatasaray derbisi de hesaba katılınca bu sezon yedek kulübesinde 3 kez sarı kart gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Ersan Şen bombayı patlattı! 14 Mayıs'taki seçimde baraj olmayacak! Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Ersan Şen bombayı patlattı! 14 Mayıs'taki seçimde baraj olmayacak! Erdoğan yeniden aday olabilecek mi?
Rapçi Ezhel parti kuracağını açıkladı! Adını paylaştı, logosu da "hazır"
Rapçi Ezhel parti kuracağını açıkladı! Adını paylaştı, logosu da "hazır"
Ekmek zammı ortalığı karıştırdı! Belediye kabul etmedi fırıncılar rest çekti yeni fiyat bakın ne oldu
Ekmek zammı ortalığı karıştırdı! Belediye kabul etmedi fırıncılar rest çekti yeni fiyat bakın ne oldu
Yıldız futbolcu imzayı attı: Üç büyükler istedi Adana Demirspor kaptı!
Yıldız futbolcu imzayı attı: Üç büyükler istedi Adana Demirspor kaptı!
Kocaeli'de felç kalan Sedefnur'un polis memuru sevgilisine tahliye
Kocaeli'de felç kalan Sedefnur'un polis memuru sevgilisine tahliye
Newcastle United'ın Alman kaleci Karius kararı
Newcastle United'ın Alman kaleci Karius kararı
Sözleşmeli araştırma görevlilerine kadro geliyor
Sözleşmeli araştırma görevlilerine kadro geliyor
Lokanta açılışı mitinge döndü! Ekrem İmamoğlu sandalye üzerinden seslendi: Gidecekler, az kaldı!
Lokanta açılışı mitinge döndü! Ekrem İmamoğlu sandalye üzerinden seslendi: Gidecekler, az kaldı!
AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu kadro düzenlemesi de var
AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu kadro düzenlemesi de var
Erdoğan, Amasya Badal Tüneli açılışında konuştu; Dikkat çeken '2023' vurgusu!
Erdoğan, Amasya Badal Tüneli açılışında konuştu; Dikkat çeken '2023' vurgusu!
Et fiyatları için yeni karar Et ve Süt Kurumu'ndan beklenen açıklama geldi
Et fiyatları için yeni karar Et ve Süt Kurumu'ndan beklenen açıklama geldi
Rusya'dan flaş açıklama: Ukrayna taleplerimizi kabul ederse çatışma biter!
Rusya'dan flaş açıklama: Ukrayna taleplerimizi kabul ederse çatışma biter!