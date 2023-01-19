Lokanta açılışı mitinge döndü! Ekrem İmamoğlu sandalye üzerinden seslendi: Gidecekler, az kaldı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’da 6’ncı kent lokantası açılışına katıldı. Öğrencilerle yemek yedikten sonra toplanan kalabalığa sandalye üzerinden seslenen İmamoğlu çarpıcı açıklamalarda bulunurken açılış adeta küçük bir mitinge döndü. Sözlerine 'Ama zaten gidecekler, az kaldı, gidecekler' diyerek başlayan İmamoğlu, "Bu ülkenin tapusu 86 milyon insana aittir. Bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir. Bu milletin tapusunu tekrar millet devralacak" ifadelerini kullandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6’ncı Kent Lokantası’nı, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Avcılar’da açtı. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada "Şunu söyleyelim: Bu memleketin çocukları, gençleri çok umutlu olsun.Bu ülkenin tapusu 86 milyona aittir, bir kişiye veya bir zümreye ait değildir. Bu milletin tapusunu tekrar millet alacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6’ncı Kent Lokantası’nı, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Avcılar’da açtı. Merkez Mahallesi Şamlı Sokak 33 numaradan açılan Kent Lokantası’nın ilk tabldotlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dağıttı.

İmamoğlu yemek yedi, sandalye üzerinden seslendi

CHP milletvekili Turan Aydoğan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın eşlik ettiği İmamoğlu, öğle yemeğini, çoğunluğu öğrencilerden oluşan bir grupla birlikte yedi. İmamoğlu, dışarıda toplanan vatandaşların yoğun ilgisini karşılıksız bırakmayarak, sandalye üzerinde kısa bir konuşma yaptı.

"Ama zaten gidecekler, az kaldı, gidecekler"

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada "Bu bölgenin en büyük müjdesi, tabii ki Sefaköy- Beylikdüzü metrosu olacak. Yoğun çaba içerisindeyiz. Israrla bakanlık, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı’na almıyor. Ama zaten gidecekler, az kaldı, gidecekler. Ondan sonra, memleketimizin her köşesine eşit hizmet

sunmayı, milletimizin çıkarına iş yapmayı, ahlaklı, vicdanlı bir biçimde sürdürmeyi, ülkemize hep birlikte ispat edeceğiz. Şunu söyleyelim: Bu memleketin çocukları, gençleri çok umutlu olsun.Bu ülkenin tapusu 86 milyona aittir, bir kişiye veya zümreye ait değildir. Bu milletin tapusunu tekrar millet alacak." dedi.

İmamıoğlu şöyle konuştu:

“Beş tanesinden, tam 300 bin kişi faydalandı son 4-5 ayda. Gönül başka ihtiyaçları karşılamayı dilerdi, isterdi ama ne yazık ki ekonomik sorunlar, insanlarımızın düşük fiyatla daha iyi beslenmesine dönük, ki öncelikle öğrencilerimiz, onlara çok güzel bir hizmet oldu bu. Burada gençlerin hararetini görünce de çok mutlu oldum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün Avcılar’a, Belediye Başkanımızla birlikte, güzel hizmetler sunmanın yoğun gayreti içerisindeyiz. Marmara Caddesi, E-5 girişindeki meydanımız, Sahil Parkı, tümden Avcılar’a yakışan, yıllardır dokunulmamış yerleri en iyi şekilde çözme gayreti içerisindeyiz. Bu bölgenin en büyük müjdesi, tabii ki Sefaköy- Beylikdüzü metrosu olacak. Yoğun çaba içerisindeyiz. Israrla bakanlık, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı’na almıyor. Ama zaten gidecekler, az kaldı, gidecekler. Ondan sonra, memleketimizin her köşesine eşit hizmet sunmayı, milletimizin çıkarına iş yapmayı, ahlaklı, vicdanlı bir biçimde sürdürmeyi, ülkemize hep birlikte ispat edeceğiz. Şunu söyleyelim: Bu memleketin çocukları, gençleri çok umutlu olsun.Bu ülkenin tapusu 86 milyona aittir, bir kişiye veya zümreye ait değildir. Bu milletin tapusunu tekrar millet alacak. "