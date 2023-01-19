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Muharrem İnce 'seçim tarihi belli diyerek' Millet İttifakı'na çağrı yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muharrem İnce 'seçim tarihi belli diyerek' Millet İttifakı'na çağrı yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'na çağrı yaparak, "Seçim tarihi belli oldu, adayınızı bekliyoruz" dedi.

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 Düzce’ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs 2023’ü işaret etmesini değerlendiren İnce, 6'lı masaya çağrıda bulundu.

İnce "Seçim tarihi belli olduğunda açıklayacağız demişlerdi. Seçim tarihi belli oldu. Artık açıklamalarını bekliyoruz. Biz, Memleket Partisi olarak üyelerimizin önüne sandığı koyacağız. Üyelerimiz, cumhurbaşkanı adayını en kısa sürede seçecek" diye konuştu.

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