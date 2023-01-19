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Bu görüntü sonrası işine son verildi! Yolun ortasında aracı durdurup...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bu görüntü sonrası işine son verildi! Yolun ortasında aracı durdurup...

MALATYA’da bir okul servisi şoförünün trafikte durdurduğu araçta bulunan üç ilkokul öğrencisine tokat attığı iddia edildi.

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Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bir ilkokulda öğrenim gören öğrencileri okul çıkışında evlerine götürmek için alan A.A. bir süre trafikte ilerledikten sonra aracı durdurarak üç öğrenciyi tokatladı. Rahat tavırları ile dikkat çeken A.A. daha sonra ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Malatya Minibüs ve Umum Servis-Araçları Odası Başkanı Mesut İnce servis sürücünün işine son verildiğini belirtti.

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