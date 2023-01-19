BIST 5.440
DOLAR 18,80
EURO 20,35
ALTIN 1.153,94
HABER /  GÜNCEL

Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin flaş açıklama

Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin flaş açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki adaylığına ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Bozdağ, "Hiçbir sıkıntı yok, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur" dedi.

Abone ol

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki adaylığına ilişkin tartışmalara yanıt verdi.

"Bizimki iddia değil, hukukun söylediği"

Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, hiçbir hukuki engel söz konusu değildir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir. Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. cumhurbaşkanı olarak adaydır. İkinci adaylığıdır, herhangi bir anayasal engel yoktur. Bu yapanlar anayasanın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin yürürlük maddesinin 2018'de yapılan seçimle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Hukuk bunu söylüyor ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir" dedi.

"Meydanda rekabetimizi yapalım"

Bozdağ "Hiçbir sıkıntı yok, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım" ifadelerini kullandı.
Haberle ilgili daha fazlası:

ÖNCEKİ HABERLER
İyi Parti lideri Meral Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret
İyi Parti lideri Meral Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret
Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Faiz indirimi yapılacak mı?
Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Faiz indirimi yapılacak mı?
Bardaktakini su zannedip içti! 1,5 yaşındaki bebeğin korkunç ölümü
Bardaktakini su zannedip içti! 1,5 yaşındaki bebeğin korkunç ölümü
Meclis Anayasa Komisyonu, başörtü teklifini görüşmek için toplandı! Kimler katılıyor?
Meclis Anayasa Komisyonu, başörtü teklifini görüşmek için toplandı! Kimler katılıyor?
Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu!
Yeni evli çift market dönüşü şoke oldu! 160 kamera izlenerek şehirlerarası hırsızlık çözüldü
Yeni evli çift market dönüşü şoke oldu! 160 kamera izlenerek şehirlerarası hırsızlık çözüldü
Erzurum'da dehşet! Eşini başından vurup kayıplara karıştı
Erzurum'da dehşet! Eşini başından vurup kayıplara karıştı
Bakan Koca açıkladı: 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı
Bakan Koca açıkladı: 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldı
Çaycuma'da 400 kiloluk domuz vuruldu görenler inanamadı 3 aydır bu domuzun peşindeyim
Çaycuma'da 400 kiloluk domuz vuruldu görenler inanamadı 3 aydır bu domuzun peşindeyim
Yüzde 65 zammı az bulan özel okullar velileri çıldırttı!
Yüzde 65 zammı az bulan özel okullar velileri çıldırttı!
Otobüs bilet fiyatlarına zam yok demişti! Yeni açıklama geldi: Sözlerimiz çarpıtıldı
Otobüs bilet fiyatlarına zam yok demişti! Yeni açıklama geldi: Sözlerimiz çarpıtıldı
Müftülük Ülkücü Başkan Sinan Ateş için mevlit okunmasına izin vermedi! Gerekçe kızdırdı...
Müftülük Ülkücü Başkan Sinan Ateş için mevlit okunmasına izin vermedi! Gerekçe kızdırdı...