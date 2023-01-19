Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin flaş açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki adaylığına ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Bozdağ, "Hiçbir sıkıntı yok, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki adaylığına ilişkin tartışmalara yanıt verdi.

"Bizimki iddia değil, hukukun söylediği"

Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, hiçbir hukuki engel söz konusu değildir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir. Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. cumhurbaşkanı olarak adaydır. İkinci adaylığıdır, herhangi bir anayasal engel yoktur. Bu yapanlar anayasanın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin yürürlük maddesinin 2018'de yapılan seçimle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Hukuk bunu söylüyor ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir" dedi.

"Meydanda rekabetimizi yapalım"

Bozdağ "Hiçbir sıkıntı yok, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım" ifadelerini kullandı.

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