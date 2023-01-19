Müftülük Ülkücü Başkan Sinan Ateş için mevlit okunmasına izin vermedi! Gerekçe kızdırdı...

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi müftülüğü, Ankara'da bir suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için camide mevlit okutulmasına 'adli süreç sürüyor' ve 'ilçede Sinan Ateş'le kar bağı olan kimse yok' gerekçesiyle izin vermedi. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt küplere bindi...

Abone ol

Ankara'da bir suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Hal Camii'nde okutulmak istenen mevlit, müftülük tarafından reddedildi. Müftülük ret gerekçesi olarak, Sinan Ateş'i ilçede kan bağı olan bir akrabasının olmamasını ve adli soruşturmanın devam etmesini gösterdi.

Demokrat parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Twitter hesabı üzerinden karara ateş püskürdü. Diyanet İşleri Ali Erbaş'ı da etiketleyerek, "İslama ve İnsanlığa zerre kadar yakışmayan bu davranış için sizi şiddetle kınıyorum. İlçede kan bağı olan kimse yok ne demek? İnsan olan, insanım diyen Sinan'ın kardeşidir" paylaşımı yaptı.

Cemal Enginyurt ardından da bir video çekerek tepkisini sürdürdü.