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Başsavcılıktan Sinan Ateş açıklaması! 'Savcı değişti' iddialarına yalanlama

ANKARA'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında Cumhuriyet savcısının değiştirildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili olarak çıkan bazı haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için başsavcılıktan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle, olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir.

Halihazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

OLAY

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Öte yandan olay sırasında yanından bulunan Selman Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.

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