Çavuşoğlu'ndan net mesaj: "Türkiye, sahada ve masada güçlü olmalı"

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'da Türk vatandaşlarla buluşmasında net mesajlar verdi. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye sahada ve masada güçlü olmalı. Türkiye olarak biz bölgemizdeki sorunların çözümü için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği ABD'de Washington'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu, daha önce daha çok New York'taki vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyerek, "Biz her ziyaretimiz vesilesiyle mümkün olduğunca vatandaşlarımızla, hatta yurt dışındaki soydaşlarımız da, akraba topluluklarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Daha önceki ziyaretlerimizde daha çok New York'ta o bölgede yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geliyorduk. Bugün hatta o bölgeden gelen New York'tan, New Jersey'den gelen vatandaşlarımız, dostlarımız da aramızda. Süryani toplumunun temsilcileri de bugün aramızda. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da misafir ettik kendilerini. Bu sefer burada Washington DC'de bir araya gelme imkanımız oldu. Malumunuz resmi ziyaret için Washington'a geldim. Bugün çeşitli etkinliklere katıldık buradan Houston'a geçerek oradaki başkonsolosluğumuzun yeni binasının resmi açılışını yapacağız. Vatandaşlarımızla orada da bir araya geleceğiz. Ayrıca Houston merkezli bir Think Tank'ta da öğle yemeğinde Türkiye'nin dış politikasını Türkiye- ABD ilişkilerini değerlendireceğiz. Tıpkı bugün sabah SETA'nın düzenlediği bir etkinlikte yaptığımız gibi. Biraz önce yine büyükelçimizin organizasyonunda burada birçok Think Tank ve değişik toplumun toplumun farklı toplumların temsilcileriyle yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.

"İkili ticaret hacmimiz enerji konusunda yeni fırsatlar var"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Bugün Dışişleri Bakanı Sekreter Blinken'la çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Dün bizim uzmanlarımızla, farklı bakanlıklardan ve kurumlardan arkadaşlarımızla ABD muhataplarıyla da çok faydalı bir görüşme ya da görüşmeler gerçekleştirdik. Büyükelçimiz ve Dışişleri Bakan Yardımcımız Sedat Bey'in başkanlığında Türk heyeti olarak. Ve iyi ilişkilerimizin tüm boyutlarını değerlendirdik. F13 projesi dahil iş birliği alanlarımızı bugün değerlendirme imkanımız oldu. Özellikle ikili ticaret hacmimiz enerji konusunda yeni fırsatlar var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim LNC ithalatımız dördüncü sıraya yükseldiğini de öğrendim. Çünkü geçen sene beşinci sıradaydı. Bu işbirliğimizi daha da arttıracağız. Ticaretin önündeki engelleri kaldırarak yüz milyar dolara ulaşmamız gerekiyor. Yine farklı alanlarda pozitif gündeme nasıl odaklanabiliriz Bu amaçla zaten stratejik mekanizmayı kurmuştuk 2021 yılında ABD'nin teklifi üzerine. Bu mekanizmanın bir amacı var olan sorunları diyalog yoluyla çözmek. Buradaki FETÖ mevcudiyeti aynı şekilde yaptırımlar ve de ABD'nin Suriye'deki PKK, YPG'ye verdiği destek ilişkilerimizi gölgeleyen problemler. Dolayısıyla bunları aşmak ama aynı zamanda da pozitif gündeme odaklanarak iş birliğimizi genişletmek için bu mekanizmayı kurduk" dedi.

"Türkiye olarak biz bölgemizdeki sorunların çözümü için yoğun çaba sarf ediyoruz"

Görüşmede, Ukrayna ve Suriye konularının da değerlendirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki savaş, Suriye'de hepimizi ilgilendiren konuları da değerlendirme imkanımız oldu. Tabii Afganistan'daki durumuda. Taliban yönetiminin kadınlara yönelik yasakları, kız öğrencilere yönelik eğitim yasağı kısıtlamaları hepimizi üzdü. İslam dünyası olarak en güçlü tepkiyi de biz verdik. Tabii özellikle Türkiye olarak biz bölgemizdeki sorunların çözümü için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Savaşı durdurmak tamamen bizim elimizde değil. Aslında başlangıçta epeyce mesafe katedilmiş hatta taraflar bir ateşkes için en azından başlangıcı olarak yakınlaşmıştı. Ama şimdi savaş uzadı. Şartlar değişti. Daha karmaşık hale geldi farklı boyutları var. Müzakere edilecek çok daha farklı alanlar gelişti maalesef. Bir taraftan bu konudaki gayretlerimizi devam ettirirken, diğer taraftan tahıl anlaşmasının sorunsuz bir şekilde işlemesi taraflar arasında esir takasının devam etmesi, aynı zamanda Zaporijya nükleer santral konusunda herhangi bir riskinin oluşmaması için Rasotam'la Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki görüşme ABD ile Rusya arasında özellikle nükleer silahın kullanılmaması yönündeki görüşmeler dahil birçok yüz yüze görüşmeye ve birçok işbirliğine aracılık yapıyoruz. Türkiye olarak bölgemizde barış istiyoruz. Son zamanlarda Suriye'deki rejimle de özellikle bir siyasi çözümün yani devam eden ve sonuç elde edemediğimiz siyasi sürecin canlandırılması ve neticeye ulaşması için bir süreç başladık. Suriyelilerin evlerine dönmesi sadece Türkiye'dekiler değil terörle mücadele konusunda iş birliğimizin artması gibi adımlar da atıyoruz" şeklinde konuştu.

"Umarım Ermenistan'da barış sürecine dahil olur"

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın da barış sürecine dahil olmasını beklediklerini belirterek, "Orta Asya'yla Türk devletleri teşkilatıyla işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Konseyi bir uluslararası teşkilata dönüştürdük. Türk Devletleri Teşkilatı en son Semerkant'taki zirveyle de hukuki altyapısını güçlendirdi. Tüm kurumları aynı çatı altında topladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teşkilata gözlemci oldu. KKTC için de çok önemli. Ve anayasal adıyla gözlemci oldu. Ama teşkilatın Akdeniz'le bağlarını güçlendirmek bakımında da çok önemli. Şimdi herkes dikkatini buraya vermeye başladı. Orta Asya, Türk Devletleri teşkilatı, gözlemci olmak isteyen çok sayıda ülke var. Bunun da koşullarını, kriterlerini belirledik. Ama bu savaşla beraber önümüze çıkan fırsatlar var. Özellikle Kuzey Koridor'un alternatif olarak ortadan kalkmasından sonra doğu batı orta koridor. Yani Hazar geçişli orta koridorun gerek enerji koridoru, gerekse ulaştırma, lojistik, ticaret koridoru bakımından önemi arttı.Biz de bunu değerlendiriyoruz. Üçlü, dörtlü mekanizmalar Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan da tabii buna dahil. Umarım Ermenistan da bu sürece dahil olur. Yani barış yolunda samimi adımlar atar. Son zamanlarda müzakerelere yönelik maalesef geri adımlar gördük. Bugün Blinken, Paşinyan'ın bu konuda samimi olduğunu söyledi ama bunu biz sadece sözde değil, eylemde de görmek istiyoruz. Türkiye'yle Ermenistan arasında da bir normalleşme süreci var. Bunu kardeş can Azerbaycan adına da söyleyebilirim. Türkiye ve Azerbaycan normalleşme konusunda samimi. Ve bu yönde öneriler oldu, teklifler oldu" ifadelerini kullandı.

"Sahada ve masada güçlü olmamız lazım"

Türkiye'nin sahada ve masada güçlü olması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Elbette dünya zor bir süreçten geçiyor, çatışmalar, krizler, gıda güvenliği, enerji krizleri vs. Biz Türkiye olarak bu olumsuzlukların ülkemize etkisini en aza indirmek için de çalışıyoruz. Ve biraz önce söylediğim gibi fırsatları değerlendirmek için de çalışıyoruz. Elbette bizim etrafımızdaki sorunlara baktığımız zaman dünyadaki çatışmaların ve krizlerin yüzde altmışı bizim coğrafyamızda. Buna Afganistan'a da dahil edecek olursak. Böyle bir coğrafyada yaşarken sorunların çözümüne katkı sağlamak bizim görevimiz. Ama Türkiye olarak etki alanımızı sadece bölgemizde sınırlarsak olmaz. Bugün Latin Amerika bölgesinde, Venezuela dahil sorunların çözümü için diyalog için çaba sarf eden bir ülkeyiz. Afrika da aynı şekilde, Filipinler'de, aynı şekilde ve ara buluculuk dostlar grubunun eş başkanlığını DMD, AGİT'te ve İslam İşbirliği Teşkilatında yapan tek ülkeyiz. Ve diğer ortaklarımızla birlikte çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Elbette dış politikamızın aktif olması lazım. Girişimci, insani olması lazım. Sahada ve masada güçlü olmamız lazım. Bayrağımız dünyanın her yerinde dalga, bayrağımızın dalgalanması gerekiyor. 257 misyonumuzla en büyük beşinci diplomatik ağa sahibiz şu anda Türkiye olarak. Fakat bu misyonlarımızda bayrağımız dalgalanacak ama bu bayrağın gölgesinde bizden hizmet isteyen vatandaşlarımıza da hizmetin en kalitelisini, en hızlı şekilde vermek dış politikamızın önceliklerinden bir tanesidir. Yapay zekadan bile faydalanmaya çalıştık. Vatandaşlarımıza verdiğimiz konsolosluk hizmetlerinde görme engelli vatandaşlarımız için daha doğrusu işitme engelli vatandaşlarımız için farklı yöntemlerle hizmet vermek için de teknolojilerimizi geliştiriyoruz ve kullanıyoruz" şeklinde konuştu.