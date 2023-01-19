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Birçok ilçeden görüldü merak uyandırdı! Bir saat boyunca öylece kaldı

Birçok ilçeden görüldü merak uyandırdı! Bir saat boyunca öylece kaldı

BURSA'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.

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Birçok kişi gökyüzündeki doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

 UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

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