Mersin’de terör operasyonu! DEAŞ’ın kasası 2 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de silahlı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda, DEAŞ'ın kasası olduğu öne sürülen ve örgüt üyelerine para transfer eden 2 şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

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Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi ile örgütün finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma yaptı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ terör örgütü ile iltisakı bulunan ve örgütün çatışma bölgesinde bulunan, örgüt üyelerine para transfer eden O.A.S.A. ile M.A.S.A. isimli 2 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

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Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, DEAŞ’ın kasası olan 2 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.