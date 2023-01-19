Ak Parti eski ilçe başkanının oğlu spor yaparken hayatını kaybetti

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, Ak Parti eski ilçe başkanı Yılmaz Algül'ün 19 yaşındaki oğlu Bulut Algül, spor yaparken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

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Algül ailesini yasa boğan olay, ailenin işlettiği otelin rezidans bölümünde meydana geldi. Akşam yemeğinden sonra, rezidansın balkonunda ip atlayarak spor yapan 19 yaşındaki Bulut Algül, aniden fenalaştı.

Baygın halde bulunduktan sonra hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Algül'ün efora bağlı kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.