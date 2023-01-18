Trabzonspor uzatmalarda açıldı! Ümraniye'de farka gittiler

Trabzonspor, geriye düştüğü mücadelede Ümraniyespor'u 4-1 yenerek kupada çeyrek finale kaldı.

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Türkiye Kupası Son 16 turu ile devam ediyor. Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor ile Abdullah Avcı’nın ekibi Trabzonspor hakem Abdülkadir Bitigen yönetiminde karşı karşıya geldi.

Hekimbaşı Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 4-1’lik skorla Trabzonspor kazandı. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Trabzonspor’un gollerini Vitor Hugo, Yusuf Yazıcı (2) ve Maxi Gomez kaydetti. Ümraniyespor’un tek golünü ise Umut Nayir attı.

Umut takımını öne geçirdi

Maçın 12. dakikasında Onur’un merkezde, ceza sahasının uzağından çektiği şutu kaleci kurtardı, iyi takip eden Umut topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

İlk yarının kalan dakikalarında iki takım pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı ve İstanbul ekibi soyunma odasına üstünlükle girdi.

Hugo, Trabzonspor'u uzatmalara taşıdı

Maçın 90. dakikasında ise Larsen'in soldan gelen ortasında Hugo, topu ağlara gönderdi ve maça eşitlik getirdi. Bu golle maç uzadı.

Bakasetas penaltı kaçırdı

Uzatmaların ilk devresinde penaltı kazanan Trabzonspor'da topun başına geçen Bakasetas penaltı vuruşundan yararlanamadı ve topu dışarı attı.

Yusuf'tan 2 gol

Karşılaşmanın 104. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Maxi Gomez, ceza sahasına ortasını yaptı. Yusuf Yazıcı, yerden seken topu ağlara gönderdi. Skor 2-1'e geldi.

Mücadelenin 111. dakikasında Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı penaltıda hata yapmadı ve skor 3-1 oldu.

Maxi Gomez skoru belirledi

Maçın 114. dakikasında rakip ceza yayında topu alan Gomez, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Onun vuruşu savunmadan da sekerek ağlara gitti. Bu golle birlikte Trabzonspor mücadeleyi 4-1 kazandı.

Trabzonspor çeyrek finalde

Bu sonuçla Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Başakşehir ve Ankaragücü’nün ardından çeyrek finale yükselen 6. Takım oldu.

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, evinde İstanbulspor’u konuk edecek. Ümraniyespor ise Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak.