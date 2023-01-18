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Ankaragücü, Beşiktaş'ı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup etti

Ankaragücü, Beşiktaş'ı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup etti

Ankaragücü, Beşiktaş'ı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi Ali Sowe ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleri ile 1-1 berabere tamamlandı.

Ankara'da takımlar uzatma bölümünde de birbirine üstünlük kuramayınca zorlu karşılaşmada kazananı penaltılar belirledi. Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kuran  adını çeyrek finale yazdırdı.

Şenol Güneş'ten 5 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü'yle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları maçta rotasyona gitti.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'deki Arabam.com Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılarda son maçta ilk 11'de oynayan isimlerden sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın yanı sıra Welinton kadroda yer almadı. Şenol Güneş, ayrıca Masuaku, Redmond ve Cenk Tosun'u da yedekler arasında oturttu.

Tecrübeli teknik adam bu isimlerin yerine stoperde genç isim Emrecan Uzunhan, sol bekte Umut Meraş, orta sahada Salih Uçan, kanatlarda ise Tayfur Bingöl ile Kevin N'Koudou'ya şans tanıdı.

Beşiktaş sahada Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Saiss, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, N'Koudou, Muleka 11'iyle yer aldı.

Ömer Erdoğan'dan 2 zorunlu değişiklik

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'deki Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre 2'si zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nihad Mujakic ile Taylan Antalyalı kadroda yer almadı. Kaleci Bahadır Han Güngördü ile Giorgi Beridze ise yedek kulübesinde oturdu. Ömer Erdoğan, bu isimlerin yerine kalede Gökhan Akkan, stoperde Atakan Çankaya, orta sahada Ghayas Zahid, kanatta ise Anastasios Chatzigiovanis forma verdi.

Sarı-lacivertliker sahaya; Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe ilk 11'iyle çıktı.

 Beşiktaş taraftarı alınmadı

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar neticesinde stada Beşiktaş taraftarı alınmadı.

Konuk takım taraftarının bulunmadığı maça ev sahibi ekibin taraftarları büyük ilgi gösterdi ve tribünlerin tamamına yakını doldu.

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