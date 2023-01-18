Mesut Özil, 125 gün sonra sahaya çıktı

Medipol Başakşehir’in Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük’e konuk olduğu maça 11'de başlayan turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 125 gün sonra oynadı.

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Süper Lig'de ilk yarı sonunda topladığı 34 puanla zirve yarışında yer alan Başakşehir ile Dünya Kupası arasının ardından çıkış yakalayan ve ligde 10. sırada bulunan Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu mücadele ise Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mesut Özil için önem taşıdı. 34 yaşındaki futbolcu, yaşadığı uzun sakatlığın ardından Karagümrük maçıyla futbola geri döndü.

125 gün aradan sonra oynadı

Mesut, son olarak 15 Eylül tarihinde oynanan UEFA Konferans Ligi maçında Fiorentina karşısında sahada olmuştu. Yıldız 10 numara, 3 Ekim tarihinde ise sırtında ağrılar olduğu için ameliyat geçirmişti.