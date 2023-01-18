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Kılıçdaroğlu'ndan doğal gaz çıkışı: Faturalar can yakıyor ne bekliyorsunuz

Kılıçdaroğlu'ndan doğal gaz çıkışı: Faturalar can yakıyor ne bekliyorsunuz

CHP lideri Kılıçdaroğlu doğal gaz fiyatlarını dünyadaki düşüşe dikkat çekerek gündeme taşıdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Fiyatları indirmek için yazın gelmesini mi bekliyorsunuz?" diye sordu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Dünyada fiyatların düştüğüne dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Fiyatları indirmek için neyi bekliyorsunuz, yazın gelmesini mi?" diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa'da bu ay %80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?"

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