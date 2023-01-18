HDP başörtüsü komisyonuna katılmayacak

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin gündeme alınacağı TBMM Anayasa Komisyonu toplantısına partisinin katılmayacağını açıkladı.

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beştaş, "Anayasa'yı tanımayanlarla, çiğneyenlerle, rafa kaldıranlarla Anayasa yapılamaz. Samimi olmayanlarla Anayasa yapılamaz. Bu nedenle biz, yarın yapılacak Anayasa Komisyonu görüşmelerine HDP olarak katılmama kararı aldık" şeklinde konuştu.

Beştaş, başörtüsüyle, kılık kıyafetle, hak ve özgürlüklerle ilgili bir sorunları bulunmadığını, her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını belirterek, "HDP olarak kılık ve kıyafetin kadın bedeni üzerinde sebep olduğu her türlü egemenlik biçiminin de karşısındayız" ifadelerini kullandı.