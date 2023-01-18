HDP başörtüsü komisyonuna katılmayacak

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin gündeme alınacağı TBMM Anayasa Komisyonu toplantısına partisinin katılmayacağını açıkladı.Abone ol
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beştaş, "Anayasa'yı tanımayanlarla, çiğneyenlerle, rafa kaldıranlarla Anayasa yapılamaz. Samimi olmayanlarla Anayasa yapılamaz. Bu nedenle biz, yarın yapılacak Anayasa Komisyonu görüşmelerine HDP olarak katılmama kararı aldık" şeklinde konuştu.
Beştaş, başörtüsüyle, kılık kıyafetle, hak ve özgürlüklerle ilgili bir sorunları bulunmadığını, her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını belirterek, "HDP olarak kılık ve kıyafetin kadın bedeni üzerinde sebep olduğu her türlü egemenlik biçiminin de karşısındayız" ifadelerini kullandı.
Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi;
geçtiğimiz ay AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzası ile birlikte TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Anayasa Komisyonu, teklifi görüşmek üzere 19 Ocak Perşembe günü toplanacak. Komisyon, Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddesi ile ailenin korunmasını düzenleyen 41'inci maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini ele alacak.