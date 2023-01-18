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Emre Belözoğlu’ndan kadroda 5 değişiklik

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Emre Belözoğlu’ndan kadroda 5 değişiklik

 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük’e konuk oluyor.

Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig’de son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısında 5 değişikliğe gitti.

Belözoğlu; Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Serdar Gürler yerine Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Mounir Chouiar'e görev verdi.

Turuncu-lacivertliler, Fatih Karagümrük karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:
“Volkan Bababacan - Şener Özbayraklı, Duarte, Touba, Lucas Lima - Ndayishimiye, Aleksic, Szysz, Chouiar, Mesut Özil - Stefano Okaka”

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