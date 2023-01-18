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DP lideri Uysal'dan Erdoğan'a 14 Mayıs cevabı: Yolsuzluklara, yasaklara...

DP lideri Uysal'dan Erdoğan'a 14 Mayıs cevabı: Yolsuzluklara, yasaklara...

DP lideri Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin hazırlandığı kritik seçimlerin DP'nin birinci parti çıktığı 14 Mayıs 1950 seçimlerini hatırlatarak 73 yıl sonra aynı gün olacağını açıklamasının ardından yanıt verdi: Yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa yeter demek için 14 Mayıs’ta yine, yeniden buradayız!''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin kritik seçim için "Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim" çağrısının ardından Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de "Yeter söz milletin" diyerek sandıktan zaferle çıktığını hatırlatarak seçimin 73 yıl sonra aynı tarihte yapılacağını açıkladı.

Altılı masanın liderlerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan'ın DP birinci çıktığı seçimleri hatırlatmasına sosyal medyadan cevap verdi.

Uysal, "Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz!!! Yerli ve milli Şef’e karşı #YeterSözMilletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımından kısa süre sonra bir de video mesaj ile seslenen Gültekin Uysal, ''Yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa #Yeter demek için, “Tek adam rejimi”ne #Yeter demek için 14 Mayıs’ta yine, yeniden buradayız!'' dedi.

Erdoğan ne demişti?

CHP'nin kodlarında bu faşizm var. Diğerlerine noluyor? Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri krizleriyle milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor. Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin dedi. Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek.

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