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Transfer bombası patlıyor! Manchester City'den Galatasaray'a

Transfer bombası patlıyor! Manchester City'den Galatasaray'a

Galatasaray 'yıldızlar kadrosu' kurmaya devre arası transfer döneminde de devam edecek gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur'un, Manchester City'den İlkay Gündoğan'ın transferi için çalışmalar sürdürdüğü ifade edildi. İlkay'ın gelen teklifler listesinde Galatasaray'ı ilk sıraya koyduğu aktarıldı.

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un sarı-kırmızılı formayı giydirmek istediği İlkay Gündoğan'la ilgili G.Saraylıları coşturacak bir iddia ortaya atıldı. 

İlk tercihi Galatasaray

Manchester City'nin sözleşme yenilemeyeceği 32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kendisini transfer etmek isteyen takımlar arasında ilk tercihinin G.Saray olduğunu söyledi. İlkay'ın Galatasaray formasını giymek istediği kaydedildi.

Erden Timur, koyu bir Cimbomlu olan ve kulübe duyduğu sevgiyi sık sık dile getiren İlkay için yoğun çaba harcamaya başladı.

Timur'un dev transfer harekatında mutlu sona yakın olduğu belirtildi.

Güncel değeri 25 milyon

İlkay Gündoğan bu sezon kulübünde 25 maça çıktı. Yıldız orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol attı. Ayrıca 2 de asist kaydetti. İlkay'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

1.80 boyundaki orta saha Almanya Milli Takım'ında ise şu ana kadar 66 maça çıktı. İlkay 66 karşılaşmada 17 gol attı. Yıldız isim kariyerinde Borussia Dortmund, Nürnberg ve Bochum gibi takımlarda da forma giymişti.

Manchester City 2016 yılında İlkay için Dortmund'a 27 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Kaynak: Fotomaç

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