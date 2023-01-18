Bakan Yanık açıkladı! En kısa sürede ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerine ilişkin açıklamasında, memur maaş zamlarından kaynaklanan farkları mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planladıklarını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarlarının, bu ay memur maaş zammı oranında artırıldığını belirterek, "Hesaplara toplam 434 milyon 39 bin 508 lira 44 kuruş yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

Yanık, ocak ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesine ilişkin yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının, memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını ifade etti.

Bu ay ailelere yapılacak ödemelerin gecikmemesi için SED miktarında 2023 Ocak için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 16,48'lik oranın esas alındığını vurgulayan Yanık, bu şekilde hesaplama yapılarak ailelere ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi. Yanık, ailelere yüzde 13,52'lik fark daha ödeneceğini kaydetti.