Kiev'de helikopter düştü Ukrayna İçişleri Bakanı öldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında helikopter düştü. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısı dahil 18 kişi hayatını kaybetti.

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Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında helikopter düştü. Helikopterin ana okuluna çarparak düştüğü belirtiliyor. Kazada 2 çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.

Ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı Yevhen Yenin ve sekreteri Lubkoviçv de bulunuyor.

Yaralanan 22 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını belirten Klimenko, ilgili tüm birimlerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, helikopterin bir anaokulu yakınlarına düştüğü ve kazanın yaşandığı bölgede yangın çıktığı belirtildi.

Kaza mı sabotaj mı

Helikopterin düşmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Neden düştüğüne dair her türlü ihtimal değerlendirildiği belirtiliyor.