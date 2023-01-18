Öğretmenin 7. sınıf öğrencilerine izlettirdiği +18'lik film velileri ayağa kaldırdı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan bir okulda 7. Sınıf öğrencilerinin dersine giren bir öğretmenin sınıfta +18 üzeri için uygun olduğu bilinen Siccin 4 filmini açması, velileri ayağa kaldırdı.

Abone ol

İstanbul'daki Ahmet Yavuz Ortaokulu'nda 7. sınıfa giden öğrencilere izletilen film velileri ayağa kaldırdı. Beden Eğitimi dersini hava soğuk olduğu için işleyemeyen öğretmen, öğrencilerine sınıfta film izletti.

Öğretmen, ortaokul öğrencilerine yaş sınırı olan ve cin ve büyü gibi konuların işlendiği Siccin 4 filmini izletti. Öğrencilerin evde tek kalmaktan korktuklarını dile getiren veliler duruma isyan etti. Ortaokul öğrencilerinin aileleri konuyu okul müdürüne taşıyacaklarını söyledi.

Veliler ayağa kalktı

18 yaş üstü uyarısı bulunan filmi 11-12 yaşlarında öğrencilere özellikle de okul ortamında açık bir şekilde izletmesi ailelerin büyük tepkisine yol açtı. Yaşanan olayın ardından WhatsApp sınıf grubunda konuşan velilerin bir kısmı çocukların istediğini söylerken bir kısmı da öğretmeni suçladı.