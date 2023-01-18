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İstifa etmişti! CHP İzmir’in yeni yönetimi resmen atandı işte o isimler

İstifa etmişti! CHP İzmir’in yeni yönetimi resmen atandı işte o isimler

Şenol Aslanoğlu’nun CHP İzmir İl Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu’nda revizyona gidildi.

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CHP MYK tarafından alınan karar, resmi yazıyla CHP İzmir İl Başkanlığına bildirildi. Yazıya göre, CHP İzmir İl Yönetimi görevden alınırken, görevden alınan yönetimin yerine 30 asil ve 30 yedek üyeden oluşan yeni CHP İzmir İl Yönetim Kurulu atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yeni görevlendirmeye ilişkin bir açıklama yaparak bunun bir bayrak değişimi ve güçlendirme olduğunu vurguladı. CHP İzmir’in eski il başkanı Deniz Yücel, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti.

İşte CHP İzmir’in yeni yönetimi

 CHP İzmir İl Yönetim Kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Orhan Polat, Ahmet İlhan Akaltun, Gonca Altınsoy, Emine Işık Doğusoy, Barış Özdemir, Şule Kavak, Münir Sirhan Özen, Erol Mutlu, Ahmet Doğukan Gül, Özlem Ünsal, Leman Tunus, Ahmet Yıldız, Ali Alan, Tevfik Türk, Cem Şahverdi, Hafize Özkır, Harun Atalayman, Mehmet Şan, İnanç Nurlu, Onur Temiz, Ali İhsan Yıldız, Sedredil Coşkuner, Görkem Duman, Müberra Tamay Hepağır, Zeki Günen, Arda Işık, Celal Yıldız, Nurdal Karakartal, Polat Manduz, Özgür Çağlar Akova.

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