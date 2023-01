Altılı masanın gizli adayı denildi AK Parti’yi iyi biliyor, Milli Görüş kökenli

Altılı masanın aday belirsizliği sürerken kulislere sürpriz bir isim düştü. Yazar Latif Şimşek, Abdullatif Şener'in altılı masanın gizli cumhurbaşkanı adayı olduğunu yazdı.

2023 seçimlerinde altılı masanın adayıyla ilgili yeni bir isim daha ortaya atıldı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın plan dışı kaldığı Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu veto ettiği bir senaryoda sürpriz bir isim öne çıktı.

O kişi, uzun süredir CHP'de siyaset yapan AK Parti'nin kurucularından Abdullatif Şener'den başkası değil...

tv100 yazarı Latif Şimşek, Londra'da yaşayan bir gazeteciden aldığı ilginç kulis bilgilerini "Altılı Masa'nın gizli cumhurbaşkanı adayı Abdüllatif Şener mi?" başlıklı yazısında aktardı:

"Bir isimle ilgili ilginç şeyler anlattı. Dikkate alınmaya değerdi. Söze şöyle başladı:

“Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa ve İYİ Parti’nin istediği gibi sağdan bir aday gösterilecekse, geldiğimiz noktada bu ismin Abdüllatif Şener olma ihtimali yüksek. “

“Neden?” diye sormama fırsat vermeden devam etti:

“Bak, ilk zamanlar adı şöyle bir konuşuldu ama sonrasında hiç gündeme gelmedi. Abdüllatif Şener de hem ortalarda görünmüyor hem de medyadan uzak duruyor.

Hem şu an CHP milletvekili hem da AK Parti’nin kurucularından. İYİ Parti’nin istediği gibi sağdan bir isim.

CHP’nin itiraz edemeyeceği ve rahatlıkla sunacağı bir CHP milletvekili. Akademisyen, ekonomist, eski Maliye Bakanı. Dindar ama radikal değil.

“Şarabın tadı hariç her şeyini bilirim” gibi söylemleri hafızalarda. Bir ara kendini “yeşil komünist” diye bile tanımlamıştı.

Masa’daki diğer partilerin itiraz edemeyeceği bir isim. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Abdullah Gül öyle ya da böyle yıprandı. Şener, yıpranmamış bir isim."

“Yıpranmamış daha bir sürü isim çıkabilir” dedim. “Öyle ama bir yerden duman çıkıyorsa ateş vardır” karşılığını verdi ve şöyle devam etti:

"İmamoğlu olmayacaksa Abdullatif Şener"

“Abdüllatif Şener, zaman zaman İngiltere’ye geliyor. Daha önce Londra’ya özel İngilizce kursu almaya geldiğini de biliyorum. Kısa süre önce aralık ayı içinde Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu ile yemek yedi. Cafer Mahiroğlu, yakın zamanda Ekrem İmamoğlu’na verdiği destekle biliniyor. Yani mahkeme sürecinden hemen önce başladı bu destek.

Eğer İmamoğlu aday olmayacaksa, olamayacaksa, yıpranmamış başka bir isim çıkması gerekiyor ki; Abdüllatif Şener tam böyle bir isim.

AK Parti’yi iyi biliyor, Millî Görüş kökenli. Devlet tecrübesi var. Hitabeti güçlü. Hepsinden öte AK Parti’den ilk ayrılan önemli isim ve şu an CHP milletvekili. Bir kenara not et derim.”