İlker Başbuğ'dan vazgeçildi ya Abdurrahman Dilipak? Akit yazarı Karahasanoğlu AK Parti'ye sordu

FETÖ'nün siyasi ayağı davasında İlker Başbuğ'dan şikayetçi olan AK Partili vekiller şikayetlerinden vazgeçti, Başbuğ beraat etti. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, AK Partili kadınlara hakaret iddiasıyla dava açılan Dilipak için AK Parti Kadın Kolları'nın suç duyurusundan vazgeçmemesini vefasızlık olarak niteledi.

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Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamaları nedeniyle yargılandığı davada beraat etti.

Başbuğ, 28 Ocak 2020’de katıldığı ulusal bir kanalda “26 Haziran 2009’daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. ‘FETÖ’nün siyasi ayağı yok’ dersek gerçek inkar olur.” sözlerini sarfetmiş açılan davada AK Partili vekiller şikayetçi olmuştu.

Başbuğ'un beraat kararı dün haber ajanslarına düşünce başka bir dava gündeme getirildi. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Başbuğ’dan vazgeçtiniz, ya Dilipak?" başlıklı yazısında Abdurrahman Dilipak hakkında AK Parti'li kadınlara dönük hakaret gerekçesiyle açılan davayı hatırlattı.

"AK Parti'ye yakışmıyor"

2008 yılında AK Parti hakkında kapatma davası açıldığında, kapatma kararı verilmesi için Başbuğ'un görüşmeler yaptığı iddianamede belirtildiğini yazan Karahasanoğlu, sözü Dilipak'a getirdi:

"Yarım asrı aşkın süredir, aynı hak yolda mücadele ettiğine şahitlikte bulunacağınız Abdurrahman Dilipak’ın AK Parti’ye de değil, AK Parti içindeki akepelilere yönelik sözleri sebebi ile yaptığınız suç duyurusundan vazgeçmek, çok mu size ağır geliyor?

Vazgeçsinler, vazgeçmesinler, benim o davada bir ceza çıkabileceğini vereceğim ihtimal sıfırdır.. Ama.. AK Parti’ye, öncesinde de sonrasında da karşıtlıklarını sürdürenler karşısında bu kadar toleranslı olunurken..

AK Parti’nin temel hak ve özgürlükler konusunda farklı düşünmediği, hatta birlikte yol aldığı, eski yıllarda “Akil İnsanlar Heyeti”ne seçtiği, yine İnsan Hakları konusunda kurullarda görev vererek kendisine güvenlerini izhar ettikleri Abdurrahman Dilipak hakkındaki şikayetlerinde ısrarcı olmaları, benim kanaatimce, AK Parti’ye yakışmıyor.."

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı