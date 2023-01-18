Artık kritik seviyeye ulaştı! Kuraklık yurdu sardı yeni hastalıklar yolda

Marmara bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bir çoğunluğunda yağması gereken mevsim yağışları bir türlü yağmadı. Yağışsızlığın tehdit ettiği alanlar her geçen gün artarken sıcak giden havaların gözden kaçan bir başka sonucu ise yeni hastalıklar olabilir.

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Türkiye son yılların en kurak kışını geçiriyor. Kurak geçen sonbahar sonrası beklenen yağmurlar kış aylarında da yağmadı. Kuraklık, içme suyu teminini ve tarımsal üretimi doğrudan etkilerken başka bir uyarı ise Prof. Dr. Fuat Kalyoncu’dan geldi. Kalyoncu, iklim değişikliğinin pek çok tehlikeyi beraberinde getirdiğinin altını çizerek, Türkiye için “Küresel ısınma ile tropikal bölge hastalıklarını daha sık göreceğiz” uyarısını yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Alerji Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, iklim değişikliğinin giderek ağır sonuçlarının olacağını söyleyerek “Küresel ısınma ile beraber tropikal bölgedeki enfeksiyon ve paraziter hastalıklar yavaş yavaş kuzeye doğru kayacak. Herhalde bizde görmediğimiz sıtma gibi, kala-azar gibi ya da leishmaniasis (şark çıbanı ve kala-azar) gibi Uzak Doğu’da görülen, oradan turistlerin getirdiği parazit hastalıkları daha sık görebileceğiz” dedi.

“Bir sürü mikrop ve virüsten bahsediliyor"

Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, özellikle üst solunum yollarında görülen enfeksiyonların birden fazla faktörden kaynaklandığını söyleyerek, “Bir sürü mikrop ve virüsten bahsedildiğini duyuyoruz. Hastanelerde artık karne gibi bir kağıt ile değişik isimlerle karşımıza geliyorlar. 2 yıl evde kapalı kaldık, maskelerimizi taktık ve birazcık korunduk. Maskelerimizi çıkarınca bir anda çocuk ve erişkinler enfeksiyonun kucağına düştük. Solunum yolu enfeksiyonlarının her türü var şu anda. Mikroplarla olanlar da var virüslerle olanlar da var” dedi.

Su seviyesi 50 metre derinliklere kadar geriledi

Öte yandan, iklim krizinin Türkiye’de doğrudan hissedildiği yerlerin başında Konya geliyor. Türkiye’nin ‘tahıl ambarı’ olarak bilinen Konya Ovası’nda yer altı su seviyesi 50 metre derinliklere kadar geriledi. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya Havzası’ndaki yer altı su seviyesinin bu yıl kentin bazı bölgelerinde 15-20 metre kadar gerilediğini ve geçmiş yıllarla birlikte gerileme seviyesinin 50 metre derinliklerine kadar ulaştığını belirtti.

Su, kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi

Sakarya’da ise bölgenin ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nden Kasım ayından bu yana kuraklık sebebiyle Kocaeli’ye su çekiliyor. Birçok dereden beslenen göl, su fabrikalarının da kaynaklardan beslenmesi ve beklenen yağışların gelmemesiyle alarm vermeye başladı. Sapanca Gölü’nde kritik eşiğin altına düşen su, kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi.

Hava sıcaklığı mevsim ortalamalarının üzerine çıkınca meyve ağaçları da çiçek açmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi iklim bilimci Prof. Dr. Murat Türkeş’in bahçesindeki meyve ağaçları tomurcuklandı, yaprak açtı. İklim krizine ilişkin konuşan Türkeş, “Bahçemdeki karadut ağacı yaklaşık 15 gün önce çiçeklendi. Kirazlar da neredeyse bahar ayının tomurcuklarına dönüşmek üzere. Özellikle tahıllarda bırakın çimlenmeyi çürümenin de başladığına ilişkin bilgi geliyor” dedi.