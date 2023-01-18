Benzinden sonra motorine zam geldi! 18 Ocak zamlı benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde önce 80 kuruş ardından 67 kuruş gelen zam sonrası benzin fiyatları 20 lirayı aştı. Ardından motorine de zam geldi. Motorinin litre fiyatına 1.05 lira zam yapıldı.Abone ol
Yıla indirim ile başlayan akaryakıt fiyatları peş peşe gelen zamlarla yükselmeye devam ediyor. Benzine gelen 67 kuruşluk zammın ardından bugün de motorin fiyatlarında artış yaşandı. Motorinin litre fiyatına 1.05 lira zam yapıldı.
Motorinin litresi ne kadar?
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi ortalama 23.11 liraya çıktı. Litre fiyatı Ankara'da 23.38 lira, İzmir'de ise 23.45 lira oldu.
Benzinin litresi ne kadar?
Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı.
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