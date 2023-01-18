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Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi fena yakalandı! Son pişmanlık fayda etmedi

Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi fena yakalandı! Son pişmanlık fayda etmedi

Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ögetürk, iddialara göre aynı akşam iki farklı zincir marketten alkollü içecek çalarken yakalandı. Suçunu kabul eden Utku Ögetürk, hırsızlık suçundan cezaevine gönderildi.

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İstanbul'un en eski sinema salonlarından Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ögetürk'ten şok haber.

Sabah'ın haberine göre, Ögetürk 11 Ocak gecesi lüks bir market zincirinden alkollü içecek alıp ödeme yapmadan ayrıldı.

Aynı akşam başka bir zincir markete giden işletmeci buradan çıkarken gizlediği alkol şişeleriyle suçüstü yakalandı.

Polise teslim edilen Ögetürk, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Pişmanım" dedi tutuklandı

Savcılık tarafından ifadesi alınan genç adam, şişeleri çaldığını kabul edip pişman olduğunu ve marketlere ücreti ödeyebileceğini kaydetti.

İfadesi sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ögetürk, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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