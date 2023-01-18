Türkiye'ye 'canavar' geliyor! Uzman müthiş kar haberi verdi, Meteoroloji'den 19 şehre alarm
18 Ocak Çarşamba gününe dair hava raporu paylaşıldı. Meteoroloji, 19 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Listede İstanbul da var. AKOM ise fırtınaya karşı mega kente dikkatli olunması çağrısı yaptı. Uzmanlar kar yağışı ihtimaline ilişkin haberler vermeye devam etti. İşte bugün havanın tüm detayları ve 'kar' açıklamaları...
Bugün hava nasıl olacak? Merakları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava raporuyla giderildi. Meteoroloji bugün 19 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. AKOM'dan İstanbul'a fırtına uyarısı geldi. Öte yandan hava uzmanları kar yağışıyla ilgili peş peşe açıklamalara devam etti. İşte 18 Ocak bölge bölge şehir şehir hava durumu ile beraber kar yağışı ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kesimleri...
Aydın'ın batısı, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana’nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.