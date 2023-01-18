Türkiye'ye 'canavar' geliyor! Uzman müthiş kar haberi verdi, Meteoroloji'den 19 şehre alarm

Rüzgar: Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.