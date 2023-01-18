Bakan Fahrettin Koca sevindirici haberi sosyal medyadan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 gün önce ambulans uçakla Mardin'den Ankara'ya getirilen 50 günlük Jiyan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jiyan bebeğin nakli sırasında çekilen görüntüleri paylaşarak, "Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek" dedi.