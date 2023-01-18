BIST 5.375
DOLAR 18,79
EURO 20,32
ALTIN 1.151,21
HABER /  GÜNCEL

Bakan Fahrettin Koca sevindirici haberi sosyal medyadan duyurdu

Bakan Fahrettin Koca sevindirici haberi sosyal medyadan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 gün önce ambulans uçakla Mardin'den Ankara'ya getirilen 50 günlük Jiyan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jiyan bebeğin nakli sırasında çekilen görüntüleri paylaşarak, "Nöbet ve beyin kanaması sebebiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan, 8 Mart'ta Meclis'i feshedecek, seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak! İşte AK Parti'nin oy oranı
Erdoğan, 8 Mart'ta Meclis'i feshedecek, seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak! İşte AK Parti'nin oy oranı
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli Seferler iptal edildi
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli Seferler iptal edildi
Noter onayladı ikinci el araç aldı ruhsat için emniyete gidince dünyası başına yıkıldı
Noter onayladı ikinci el araç aldı ruhsat için emniyete gidince dünyası başına yıkıldı
Benzinden sonra motorine zam geldi! 18 Ocak zamlı benzin ve motorin fiyatları
Benzinden sonra motorine zam geldi! 18 Ocak zamlı benzin ve motorin fiyatları
2023 seçimleri ne zaman yapılacak? İşte öne çıkan tarih
2023 seçimleri ne zaman yapılacak? İşte öne çıkan tarih
Yola çıkacaklar dikkat! BUDO ve İDO seferleri iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! BUDO ve İDO seferleri iptal edildi
Bursa'da durum çok fena! Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu
Bursa'da durum çok fena! Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu
26 ilde bekçi alınacak! Şartlar ve tarih belli oldu
26 ilde bekçi alınacak! Şartlar ve tarih belli oldu
Zimmetine para geçiren banka müdürü tutuklandı
Zimmetine para geçiren banka müdürü tutuklandı
Adana'da 2 noktada daha petrol kuyusu yeniden açılıyor
Adana'da 2 noktada daha petrol kuyusu yeniden açılıyor
Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi açıklaması!
Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi açıklaması!
Bir ülke daha Ukrayna'ya patriot gönderecek
Bir ülke daha Ukrayna'ya patriot gönderecek