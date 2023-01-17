Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Acele bir transfer yapacak durumda değiliz. Takıma katkı yapacak oyuncular alacağız." dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İstediğimiz galibiyeti aldık"

"İstediğimiz galibiyeti aldık. 8 lig, 3 kupa galibiyeti... Bu çok önemli, çok değerli Daha çok kazanacağımız maç var. İki kupayı da istiyorsak, bundan daha iyisini yapmamız lazım. Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz."

"Yeni şampiyonluklar istiyoruz"

"Dünya çapında bir marka Galatasaray. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı. En çok yıldızı olan takımı. Yeni şampiyonluklar istiyoruz."

Uğur Çiftçi açıklaması

"Bakacağız, ihtiyacımız ne? Acele bir transfer yapacak durumda değiliz. Takıma katkı yapacak oyuncular alacağız."