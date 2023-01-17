BIST 5.315
DOLAR 18,78
EURO 20,26
ALTIN 1.152,46
HABER /  SPOR

Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi açıklaması!

Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Acele bir transfer yapacak durumda değiliz. Takıma katkı yapacak oyuncular alacağız." dedi.

Abone ol

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İstediğimiz galibiyeti aldık"

"İstediğimiz galibiyeti aldık. 8 lig, 3 kupa galibiyeti... Bu çok önemli, çok değerli Daha çok kazanacağımız maç var. İki kupayı da istiyorsak, bundan daha iyisini yapmamız lazım. Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz."

"Yeni şampiyonluklar istiyoruz"

"Dünya çapında bir marka Galatasaray. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı. En çok yıldızı olan takımı. Yeni şampiyonluklar istiyoruz."

Uğur Çiftçi açıklaması

"Bakacağız, ihtiyacımız ne? Acele bir transfer yapacak durumda değiliz. Takıma katkı yapacak oyuncular alacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Bir ülke daha Ukrayna'ya patriot gönderecek
Bir ülke daha Ukrayna'ya patriot gönderecek
Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı
Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı
Küresel ilaç lobisinin Twitter'a baskıları ortaya çıktı
Küresel ilaç lobisinin Twitter'a baskıları ortaya çıktı
Sırbistan'dan Rusya'ya uyarı: Ülkemizden asker toplamayı durdurun
Sırbistan'dan Rusya'ya uyarı: Ülkemizden asker toplamayı durdurun
Finlandiya Başbakanı: NATO üyeliğinde sorunumuz yok
Finlandiya Başbakanı: NATO üyeliğinde sorunumuz yok
Aboubakar transferinde mutlu son! Yarın İstanbul'a geliyor
Aboubakar transferinde mutlu son! Yarın İstanbul'a geliyor
Putin imzaladı: Batı ile ortak Rusya’da şirketler artık bağımsız!
Putin imzaladı: Batı ile ortak Rusya’da şirketler artık bağımsız!
Türkiye yine devreye girdi! Rusya ve Ukrayna arasında yeni buluşma
Türkiye yine devreye girdi! Rusya ve Ukrayna arasında yeni buluşma
Kayserispor çeyrek final biletini son anda kaptı
Kayserispor çeyrek final biletini son anda kaptı
Londra emniyet teşkilatında 'seri tecavüzcü' itirafı
Londra emniyet teşkilatında 'seri tecavüzcü' itirafı
Kılıçdaroğlu "Vasiyetim" diyerek yeni video paylaştı
Kılıçdaroğlu "Vasiyetim" diyerek yeni video paylaştı
Haluk Bayraktar Ali Babacan'ı İHA ve SİHA ile bombaladı! Son seçim anketinin sonuçları bomba!
Haluk Bayraktar Ali Babacan'ı İHA ve SİHA ile bombaladı! Son seçim anketinin sonuçları bomba!