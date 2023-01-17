Aboubakar transferinde mutlu son! Yarın İstanbul'a geliyor

Vincent Aboubakar, Beşiktaş için yarın İstanbul'a gelecek ve Kayserispor maçında kadroda olacak.

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Weghorst’un Manchester United’a transferine izin veren Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın transferinde de mutlu sona yakın. İşte golcü oyuncunun İstanbul'a geleceği tarih.

Son 3 maçını kazandı

Son 3 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın tam 10 puan gerisinde bulunuyor. Ancak Siyah-Beyazlılar 14 Şubat'ta Antalyaspor ile erteleme maçında karşı karşıya gelecek. 1 maçı eksik olan Kara Kartal o maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tecrübeli oyuncularının ikinci yarıdaki performansına güveniyor.

Sözleşmesi erken sonlandırıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Burnley'den Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Weghorst'un Haziran 2023'e kadar kiralandığı belirtildi. Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, 2022'de Burnley'ye transfer olmuştu. Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, Burnley tarafından erken sonlandırılmıştı.

Serveti reddetti Beşiktaş'ı seçti

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı ve transferini açıklamak için Al-Nassr ile sözleşmesini feshetmesini beklediği Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kamerunlu golcünün Beşiktaş ile anlaşma sağlamasının ardından Katar'dan aldığı cazip teklifi "Ben Beşiktaş ile anlaştım" diyerek reddettiği öğrenildi.

Al nassr'da 12 maçta 4 gol atti

Daha önce iki dönem Siyah-Beyazlı takımda oynayan Aboubakar, attığı gollerle dikkat çekti. Başarılı oyuncu bu sezon Al Nassr ile 12 maça çıkarken 4 gol, 2 asistlik performansa imza atmıştı. Aboubakar'ın 18 Ocak'ta Ankaragücü'yle oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahada olması bekleniyor. Kulüp kariyerinde toplam 351 resmi maçta forma giyen Vincent Aboubakar toplam 138 gol atıp 48 asist üretti.

İstanbul'a geliyor

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Golcü oyuncu yarın fesih işlerini tamamladıktan sonra, Beşiktaş'a imza atmak üzere İstanbul'a gelecek..