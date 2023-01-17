ABD'den 6'lı masaya destek: Erdoğan'a karşı konulmazsa işler kötüleşir

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Batı'nın Türkiye'de 6'lı masaya yardım etmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durdurulabileceğini belirterek, "Erdoğan’a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek."

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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Batı’nın Türkiye’deki muhalefete yardım etmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın durdurulabileceğini belirterek, “Erdoğan’a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek” dedi.

John Bolton, The Wall Street Journal’a yazdığı makalede, “Batı'nın, Türkiye’deki muhalefetin yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarı şansı elde etmesini sağlamaya yardım etmek için cesur bir adım atması halinde Erdoğan'ın durdurulma şansı söz konusu.” diye yazdı.

Muhalefetin etkili bir kampanya yürütmesi ve birlik içinde kalması halinde Erdoğan'ın seçimde yenileceğini öne süren John Bolton, “Erdoğan’a karşı koyulmazsa, işler daha da kötüye gidecek.” ifadelerini kullandı