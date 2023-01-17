ABD'den korkutan uyarı: Beyin felcine yol açabilir!

Pfizer ve BioNTech'in güncellenen Covid-19 aşısına yönelik, ABD merkezli FDA ve CDC'den uyarı geldi. Aşının bazı yaşlılarda beyin felcine neden olabileceği iddia edildi. Aşıyı olan kişilerde 21 gün sonra damar tıkanıklığı gelişebileceği öne sürüldü.

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Pfizer ve BioNTech şirketlerinin birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısının güncellenmiş versiyonunun bazı yaşlılarda beyin felcine yol açabileceği belirtildi.

Uyarı Amerikan Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Merkezi (CDC) ile Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)'den geldi.

Yapılan incelemeler sonucu 65 yaş ve üzeri kişilerin Pfizer/BioNTech'in güncellenmiş aşısını yaptırdıktan 21 gün sonra damar tıkanıklığına dayalı felç olabileceği tespit edildi.

Daha fazla araştırma istendi

Ancak daha büyük kapsamlı çalışmalarda ve diğer ülkelerin veri tabanı incelemesinde böyle bir uyarının çıkmadığı ve konunun daha fazla araştırılması gerektiği kaydedildi.

Pfizer ve BioNTech, yaşlılarda damar tıkanıklığı kaynaklı felç ihtimali hakkında bilgilendirildiklerini açıkladı. Durumun şu aşamada klinik bir risk oluşturmadığı belirtilirken, bilginin kamuoyuyla paylaşılmasının önemine dikkat çekildi. CDC ve FDA insanların aşılarını güncel tutmasını tavsiye etmeye devam ediyor.