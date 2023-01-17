Büyükçekmece'de korkutan manzara! Dalgaları görenin yüreği ağzına geldi

İstanbul Büyükçekmece’de dev dalgaların sahile vurduğu anlar, izleyenleri korkuttu.

Abone ol

Günlerden bu yana Meteoroloji tarafından uyarı yapılan İstanbul’da rüzgarlı hava etkisini göstermeye başladı. Korkutan görüntülerin son adresi ise Büyükçekmece oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından bugün lodos etkisini gösterirken Büyükçekmece'de dev dalgalar kıyıya vurdu.

Dalga boyu metrelere ulaştı

Albatros Sahili'nde dalgaların boyunun zaman zaman metrelerce yukarı çıktığı görüldü. Sahile vuran dalgalar havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre lodosun yarında etkili olması bekleniyor.