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Çanakkale Boğazı'nda feribot seferine lodos engeli

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çanakkale Boğazı'nda feribot seferine lodos engeli

ÇANAKKALE Boğazı'nda Çanakkale-Eceabat hattında karşılıklı olarak yapılması planlanan saat 15.00'teki feribot seferi lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamada, planlı diğer seferlerin durumunun gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmini sonrası, Çanakkale'de beklenen lodos fırtınası etkili olmaya devam ediyor. Saatteki hızı zaman zaman 50 ile 90 kilometreyi bulan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamada, lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda Çanakkale-Eceabat hattında karşılıklı olarak saat 15.00'de yapılması planlanan feribot seferinin iptal edildiği duyuruldu.

Diğer seferler de iptal olabilir

Planlı diğer feribot seferlerinin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise; ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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