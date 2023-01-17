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Tüm kirli çamaşırlar ortaya döküldü! Deniz Akkaya'dan Seren Serengil'e olay sözler: "Halvette altına kaçırıyordu"

Tüm kirli çamaşırlar ortaya döküldü! Deniz Akkaya'dan Seren Serengil'e olay sözler: "Halvette altına kaçırıyordu"

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil Geçtiğimiz günlerde olaylı bir şekilde programdan ayrılmıştı. Olayın yankıları devam ederken bir yorumda Seren Serengil'in eski partneri Deniz Akkaya'dan geldi. Akkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seren Serengil'i hedef alırken ağza alınmayacak şeyler söyledi. Tüm bu yaşananların ardından Serengil harekete geçerek yapımcısı da dahil 4 kişiye dava açtığını duyurdu. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olayda yaşananlar.

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Söylemezsem Olmaz programından ayrılığı ile olay olan Seren Serengil hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Bu defa Seren Serengil'in eski partneri Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü. Deniz Akkaya Seren Serengil hakkında öyle şeyler anlattı ki tüm kirli çamaşırlar ortaya döküldü.

Türkiye'nin en dikkat çeken magazin programlarından olan Söylemezsem Olmaz, geçtiğimiz günlerde sunucularının tartışmasıyla gündeme oturmuştu. Seren Serengil'in iki kez hastanelik olması tartışmayı çok farklı boyuta getirmişti. Seren Serengil'in son dönemde programda söylediklerinden dolayı ilişiği kesildi.

Deniz Akkaya'dan Seren Serengil'e olay sözler

Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz'dan olayla ayrılığı konuşulmaya devam ederken bir yorumda Deniz Akkaya'dan geldi. Deniz Akkaya, eski partneri Seren Serengil hakkında bombaları peş peşe patlattı. Deniz Akkaya özellikle 'Serengil mide ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye girdiğinde altına kaçırıyordu.' diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Deniz Akkaya'nın açıklamaları bulundu da sınırlı kalmadı. Daha yeni başladık diyen Deniz Akkaya, Seren Serengil'in aynı aileden hem baba hem de oğulla ilişki yaşadığını öne sürdü.

İşte Deniz Akkaya'nın olay olan o paylaşımları;

Seren Serengil harekete geçti

Programdan ayrıldığından bu yana tek bir söz söylemeyen ve derin bir sessizliğe gömülen Seren Serengil, programın eski yorumcularından Deniz Akkaya'nın paylaşımlarından sonra harekete geçti.

 Serengil "Halvetteyken altına kaçırıyordu" sözlerinden sonra Deniz Akkaya ve programın sunucuları Bircan Bali, Arto Dalga hakkında dava açtığını duyurdu.

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