CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan SADAT tepkisi: Be şerefsizler be akılsızlar siz mi beni korkutacaksınız!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu programdaki SADAT reklamı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu esti gürledi ve hodri meydan dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çetelere, mafyaya paramiliter yapılara sesleniyorum" dedi açtı ağzını yumdu gözünü... "Be şerefsizler be akılsızlar be müptezeller be çakallar siz mi beni korkutacaksınız sizin önünüze diz çökmektense ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan gelin görüşelim." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Bana bir şey olursa o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Bu ülkenin parasıdır o para alacaksınız o parayı 85 milyona tahsis edeceksiniz benim size vasiyetimdir. " dedi. CHP lideri şunları söyledi:

"Maaşa zam yapıyorsunuz..."

-Her toplantıda yüzlerce şu talebi dile getir diyen vatandaşlarımız var. Çözüm odaklı politikamızın herkes farkında. Türkiye'de yaşayan her vatandaşı dertten kurtaracağız. Her sorunu not alıyoruz işin uzmanları işe tartışıyoruz. Halk ne bekliyor? Aslında vatandaş önce ekonomide istikrar bekliyor. Yarın sabah hangi ürün kaça olacak kimse bilmiyor. Maaşına zam yapıyorsunuz soğana, ete çok daha zam yapıyorsunuz.

-Sadece pazar değil ev kiraları çok yüksek. Çocuklarımız işsiz. Hiçbir hanenin elektriği, doğal gazı, suyu kesilmeyecek. Bu sözü tüm vatandaşlarım bir köşeye yazsın.

-Mültecilerden, sığınmacılardan şikayet var. Onları da söyledim davulla zurna ile ülkelerine göndereceğiz. İktidar sahipleri yabancıların burada kalmasını istiyor bu Türkiye'nin geleceği açısından sorundur. 3 milyon 600 bin Suriyeli'nin buraya gelmesine kim imkan sağladı.

-SMA'lı çocuklar var. SMA'lı çocuğun ilaç kullanması lazım. SMA'lı çocuklu annelere de sesleniyorum. Onların yaşaması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Evlilik öncesi kan testleri yapılması lazım. O uygulamayı Mansur başkanımız başlattı.

-Eğitim sisteminden her ailenin şikayeti var. Cumhuriyetin 100. yılında yüz bin öğretmen atayacağız. Okulda beslenme işini tamamen devlet yapacak. Çocuk okula geldiğinde çocuk karnını doyuracak. Ücretli öğretmen , sözleşmeli öğretmen ayrımı olmayacak.

-Bir kanun teklifi görüşülüyor sözleşmeliye kadro ile ilgili. Eksiklikler var arkadaşlarımdan rica ediyorum Çaykur'daki işçiye de kadro verilsin bu onların aklına gelmez. Uzman erbaşlar, çavuşlar var onlara da kadro verilmesi lazım. Araştırma görevlileri var bilim insanları var bunların da kadroya alınması lazım. Ek ders karşılığı çalışanlar öğretmenler, sahne arkasında çalışan işçiler var onlara da kadro verilmesi lazım.

"Reklamla güya beni tehdit ediyorlar"

-Biliyorsunuz bir televizyon programına katıldım sayın Uğur Dündar davet etti onun programına katıldım silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. Sizin için geleceğiz diyorlar. Şimdi halkım beni dinlesin. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum Bu paramiliter artıklar daha büyük resmin parçası. Halkımızdan çalınan para doymadıkları para halkımızdan çaldıkları para. Beşli çeteler var aslında bunların sayısı binlerce kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım devlet hazinesinden bunlar ne kadar para çaldılar 418 milyar dolar çetelerin çaldığı uyuşturucu baronlarının çaldığı...

Be şerefsizler be akılsızlar sizin önünüzde diz çökmektense...

Çıktım söyledim tahsil edeceğim rakam budur sizden 418 milyar doları tahsil edeceğiz ve alacağız. Benimle konuşmak istediler kapıyı kapattım sonraki aşamaya geçtiler medya organlarını da bunun içine soktular. Satın alınan araştırmacılar, medya ünlüleri, sanatçıları var. Muhalefetten görünüp değirmenine su taşıyan da var. Bilmedikleri bir şey var Bay Kemal yolundan dönmez. Kararımdan dönmedim artık son aşamaya geldik silah suikast tehditleri son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Bu çetelere mafyaya paramiliter yapılara sesleniyorum be şerefsizler be akılsızlar be müptezeller be çakallar siz mi beni korkutacaksınız sizin önünüze diz çökmektense ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan gelin görüşelim.

"Benim size vasiyetimdir"

-Yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğiz bana bir şey olursa o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Bu ülkenin parasıdır o para alacaksınız o parayı 85 milyona tahsis edeceksiniz benim size vasiyetimdir.