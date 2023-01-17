Kayseri'de halk otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var, ilk görüntüler dehşete düşürdü
KAYSERİ'de iki halk otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı bilgisi verildi. Yaralı sayısı henüz tam olarak bilinmiyor. Kaza bölgesinden gelen ilk görüntülerde, yaralı yolculara müdahale edildiği anlar yer aldı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 2 halk otobüsü kaza yaptı.
Meydana gelen kazada çok sayıda yolcu yaralanırken, olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kaza yapan otobüslerdeki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.