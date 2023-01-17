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Skandal ortaya çıktı: 25 futbolcu kendi maçlarına bahis oynadı!

Skandal ortaya çıktı: 25 futbolcu kendi maçlarına bahis oynadı!

Hollanda futbol liginde kendi maçları da dahil 25 profesyonel futbolcunun bahis oynadığı anlaşıldı. Bahis oynayan futbolcuların 6'sının Hollanda Süper Ligi'nde, 19'unun da 1. ligde oynadığı belirtilirken henüz isimleri açıklanmadı.

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Hollanda futbol liginde bahis skandalı yaşanıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre, 25 profesyonel futbolcunun kendi maçları da dahil bahis oynadığı belirlendi.

Hollanda Süper Lig'inden oyuncular da var

Yasa dışı bahse karışan futbolcuların 6'sının Hollanda Süper Ligi’nde (Eredivise), 19’un da 1. ligde (Eerstedivisie) oynadığı anlaşıldı.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’un elde ettiği belgelere göre, bahis oynayan futbolcular, Spor Bahisleri İstihbarat Birimi (SBIU) tarafından saptandı.

Soruşturma açıldı

Hollanda Futbol Federasyonu'da (KNVB) bahis skandalını doğrularken savcılık bazı futbolcular hakkında soruşturma başlattı.

Spor Bahisleri İstihbarat Birimi'ne Hollanda liglerinde top koşturan 25 profesyonel futbolcu ile ilgili yasa dışı bahis uyarısı yapıldı. İhbarda, belirtilen futbolcuların hem kendi oynadıkları takım için hem de takımlarının bulunduğu ligler için bahis yaptığı ifade edildi.

Kanun gereği profesyonel futbolcuların kendi maçlarına bahis oynaması suç teşkil ediyor. Haberde, Hollanda Futbol Federasyonu'nun polis ve yetkili makamlardan bahis olayına karışan futbolcuların isimlerini istediği belirtildi.

Ayrıca federasyon yetkililerinin, yasa dışı bahis olayın farkında olduklarını ancak adli makamlardan bahse karışan futbolcuların isimlerini henüz alamadıkları için harekete geçemedikleri söylendi.

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