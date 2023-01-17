Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar mayıs ayında bu işi bitirelim her bir kişiden 100 oy istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında muhalefet partilerine çağrıda bulunarak, "Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli seçimin mayıs ayında olması için muhalefete uzlaşı çağrısı yaptı.

Babacan ve Kılıçaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Savunma sanayi ürünlerimizden kim rahatsız oluyorsa bilin ki küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir." dedi

İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Böyle bir karar çıkarsa bu durum bir erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde yorumlanmalıdır. Mevsim şartlarına ilişkin bir tarih beklentimizdir.

"Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım"

MHP, iki alternatife de hazırdır. Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet şayet seçimlerden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse TBMM'de makul tarihin uzlaşmayla belirlenmesi önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan kaçmanın kimseye bir yararı bulunmayacaktır. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.

Teşkilatlara seçim sürecinde fitne-dedikodu uyarısı

MHP mensuplarının seçim süreci boyunca iftira ve fitnelere uyanık olması temennimdir. Moralimizi bozmak isteyecekler, güveni sarsmak için uğraşacaklar, kara kampanyalara hız kazandıracaklar, dedikodu üretecekler hiçbir arkadaşımız bunlara boyun eğmemelidir. Sapa sağlam irademiz vardır. Hepsini birden daldan dala zıplayan maymuna çevireceğimiz unutulmamalıdır.

"Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir, yılan dilidir"

Asker sivil gerilimini tetikliyorlar. Kılıçdaroğlu istese de istemese de, çatlayıp patlasa da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle dayanışma hakimdir. Eski çamlar bardak olmuş, bit pazarının kepengi çoktan inmiştir. Kahraman asker ve polislerimiz bölücü hainlerin kafasını koparttıkça Kılıçdaroğlu titremektedir. Alayınızı titretmeye, pençe darbeleriyle sallamaya devam edeceğiz. Hainlere acımayacağız. Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir, yılan dilidir.

İradelerini devreden ilkesizlerdir

Fırtına Obüs'lerinden rahatsızlık duyan bu milletin evladı olamaz. İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan, Kızılelma'dan, Tayfun füzelerinden ve silah sanayi ürünlerinden kimler gocunuyorsa onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir.

HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kılıçdaroğlu, geçen grup toplantısında demiş ki demokrasilerde siyasi partiler kapatılamaz. Teröre yardım ve yataklık yapan HDP kapatılmasın da Kandil'e daha çok yatırım mı yapılsın. HDP'nin kapatılması demokrasi onurudur. Bu onurun çiğnenmesini isteyen Kılıçdaroğlu CHP'yi HDP'ye rehin bırakmıştır. Hiçbir ülkücü kardeşimiz PKK ve destekçileriyle yan yana gelemez.

Babacan yabancıların etki ajanı pozisyonunda

TSK'nın komuta kademesinin yalanı alkışladığını küstahça söyleyen Kılıçdaroğlu ve BAYKAR'ı suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişlerdir.

Her bir kişiden 100 oy

Her dava arkadaşımızın 100. yılımızda 100 oy kazanmaları niyazım ve beklentimdir. Her birinizden istediğim 100 oyu bulmanız, sandığa taşımanızdır.

EYT sorunu Meclis'te halledilmiş olacaktır. Sözleşmelilere kadro verilmesinin sonuna kadar destekçiyiz.