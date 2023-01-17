Alperen Şengün'den muhteşem performans! NBA'de kariyer rekoru kırdı

NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında Houston Rockets’ı 140-132 mağlup etti. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün mücadeleyi 33 sayıyla tamamlayıp kariyer rekoru kırsa da mağlubiyete engel olamadı.

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NBA'de normal sezon oynanan 9 karşılaşmayla devam etti. Günün son karşılaşmasında milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers’a konuk oldu. Karşılaşmadan ev sahibi ekip, 140-132 galip ayrılarak bu sezonki 20’nci galibiyetini elde etti. Houston Rockets ise bu sezon 34’üncü mağlubiyetini aldı.

Alperen Şengün’den kariyer rekoru

Houston Rockets’ın Los Angeles Lakers karşısında oynadığı karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün sergilediği performans ile göz doldurdu. Karşılaşmada 38 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 17’de 14 saha içi isabet ile 33 sayı üreterek kariyer rekorunu kırdı. Şengün, ayrıca 33 sayısının yanına 15 ribaund, 6 asist ve 4 blok da ekledi.

Lebron için 316 sayı kaldı

Lakers'ta LeBron James, attığı 48 sayı ile sezon rekoru kırarak takımına galibiyet getirdi. LeBron James, pazar gecesi Philadelphia 76ers'a karşı 35 sayı atarak NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu olmuştu. NBA kariyerinde şu ana kadar 38 bin 72 sayıya sahip LeBron James'in, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 316 sayı kaldı.​​​​​

NBA kariyerini 1989 yılında tamamlayan Kareem Abdul-Jabbar, NBA'de kaydettiği 38 bin 387 sayı ile hala tarihin en fazla sayı atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Tatum'dan 51 sayı ile sezon rekoru

Doğu Konferansı'nda Boston Celtics'in deplasmanda Charlotte Hornets'i 130-118 yendiği maçta Jayson Tatum'dan sezon rekoru geldi.

Tatum, kaydettiği 51 sayı ile sezon rekoru kırdı. Tatum, kariyerinde 7. kez 50 sayı barajını geçmeyi başardı.

Celtics, bu galibiyetle üst üste 7. maçından da galibiyet çıkarmış oldu.

Diğer maçta, Cleveland Cavaliers'ın New Orleans Pelicans'ı 113-103 yendiği maçta Cavaliers forması giyen Cedi Osman'dan 1 sayı geldi.

Günün oynanan diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Charlotte Hornets - Boston Celtics: 118-130

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers: 132-119

Washington Wizards - Golden State Warriors: 118-127

New York Knicks - Toronto Raptors: 121-123

Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans: 113-103

Atlanta Hawks - Miami Heat: 121-113

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz: 125-126

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns: 136-106