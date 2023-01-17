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Dini vakıftaki taciz skandalına İnce'den tepki: Orayı sizin başınıza yıkarım!

Dini vakıftaki taciz skandalına İnce'den tepki: Orayı sizin başınıza yıkarım!

İstanbul'da dini bir vakıfta 14 yaşındaki erkek çocuğunun cinsel istismara uğradığı skandal olayı gündem oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran skandalla ilgili Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Orayı kapatmakla kalmam, sizin başınıza yıkarım!" diyerek tepki gösterdi.

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İstanbul'da dini bir vakıfta 14 yaşındaki erkek çocuğunun cinsel istismara uğradığı skandal iddia sonrasında Türkiye'nin gündemi oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran skandalla ilgili Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Orayı kapatmakla kalmam, sizin başınıza yıkarım!" diyerek tepki gösterdi.

 "Orayı kapatmakla kalmam, sizin başınıza yıkarım!"

Sosyal medyanın gündemine oturan iğrenç olayla ilgili Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "İstanbul Sultangazi'de bulunan bir vakıfta 14 yaşındaki bir çocuğumuzun taciz edildiği haberini büyük bir öfke ile okudum. #YeterArtık! Kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin. Orayı kapatmakla kalmam, sizin başınıza yıkarım!" diyerek tepki gösterdi.

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