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ABD'de katliam! Evi basıp anne ve bebeği de dahil hepsini öldürdüler

ABD'de katliam! Evi basıp anne ve bebeği de dahil hepsini öldürdüler

ABD'de bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 17 yaşında anne ve bebeği dahil 6 kişi hayatını kaybetti. California eyaletinde yaşanan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Kanlı olayın uyuşturucu ile alakalı olduğu düşünülüyor.

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ABD’nin California eyaletinde yer alan Tulare ilçesindeki Goshen’de bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında 6 aylık 1 bebeğinde bulunduğu toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Tulare İlçe Şerifi Mike Boudreaux yaptığı açıklamada, saldırının en az 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını belirterek, 6 kurbanın da vurularak öldürüldüğünü ifade etti.

Uyuşturucu çetelerinin işi deniyor

Söz konusu saldırının rastgele düzenlenmediğini düşündüklerini açıklayan Boudreaux, "Bunun hedef alınan bir aile olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanarak, saldırıya çetelerin karıştığını ve uyuşturucu ile alakalı olduğuna inandıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta saldırının düzenlendiği evde uyuşturucu nedeniyle arama yapıldığını belirten Boudreaux, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, bazı kurbanların evde bazılarının evin dışında bulunduğu ve 1 kurbanın hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

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