Gaziantep'te yaşandı! Aileler birbirine girdi 3 ölen var

GAZİANTEP'te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

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Şehitkamil ilçesinde iddiaya göre, daha önceden husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup da birbirlerine tabancalarla ateş etti.



Yaşanan silahlı kavga sonucunda kurşunların hedefi olan Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67) ve Kenan Kıranşal (38) olay yerinde hayatını kaybederken, Nigar Kıranşal ile Leyla Çeliktop ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nigar Kıranşal'ın durumunun da kritik olduğu öğrenildi.