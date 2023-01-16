BIST 5.208
DOLAR 18,79
EURO 20,34
ALTIN 1.158,20
HABER /  GÜNCEL

Sözleşmeliye kadro müjdesi! Meclis'te kabul edildi

Sözleşmeliye kadro müjdesi! Meclis'te kabul edildi

Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Abone ol

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı.

AK Parti ve MHP milletvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin aralarında bulunduğu 175 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi, yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 9 maddeden oluşuyor.

Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifin detayları

Kabul edilen teklife göre, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.

Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak.

Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor.

Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözlerine İYİ Parti karşı çıktı
Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözlerine İYİ Parti karşı çıktı
SADAT olayı sonrası Kılıçdaroğlu ile Necat Gülseven baş başa görüştü
SADAT olayı sonrası Kılıçdaroğlu ile Necat Gülseven baş başa görüştü
İsveç'ten son dakika açıklaması: Kararı Türkiye verecek
İsveç'ten son dakika açıklaması: Kararı Türkiye verecek
Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesi projesi hayata geçiyor
Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesi projesi hayata geçiyor
Economist 6'lı masadan umudu kesti: Erdoğan mitingi rock konseri Kılıçdaroğlu ocakbaşı
Economist 6'lı masadan umudu kesti: Erdoğan mitingi rock konseri Kılıçdaroğlu ocakbaşı
"Başörtümü yakarım" diyen Fatma Yavuz canlı yayında Hadi Özışık'ın konuğu oldu
"Başörtümü yakarım" diyen Fatma Yavuz canlı yayında Hadi Özışık'ın konuğu oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e PKK tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e PKK tepkisi
Gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı yeniden açıldı
Gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı yeniden açıldı
Muharrem İnce'den Babacan'a tepki! Bu siyaset üstü milli bir konu
Muharrem İnce'den Babacan'a tepki! Bu siyaset üstü milli bir konu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Hangi konular ele alındı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Hangi konular ele alındı?
Yargıtay YSK’ya üye seçemedi!
Yargıtay YSK’ya üye seçemedi!
Benzine zam geldi! İşte 16 Ocak 2023 Salı zamlı benzin fiyatları...
Benzine zam geldi! İşte 16 Ocak 2023 Salı zamlı benzin fiyatları...