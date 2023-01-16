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HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce'den Babacan'a tepki! Bu siyaset üstü milli bir konu

Muharrem İnce'den Babacan'a tepki! Bu siyaset üstü milli bir konu

Memleket Partisi lideri İnce, Ali Babacan'ın SİHA'lar hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi. İnce, "Babacan SİHA'lara dokunacakmış. Hayır kardeşim. Bu siyaset üstü milli bir konudur" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA/SİHA'lar hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. 

"6'lı masanın ortağı Babacan SİHA'lara dokunacakmış" diyen İnce, şu ifadeleri kullandı: 

"Hayır kardeşim. Biz Memleket Partisi olarak İHA ve SİHA'ları doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanı olduğumda savunma sanayi yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz. Bu siyaset üstü milli bir konudur."

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